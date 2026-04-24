LINEスタンプなどでもおなじみの大人気キャラクター「うさまる」の世界観を楽しめる展示会が、25日から金沢市内のデパートで始まりました。つぶらな瞳と顔の真ん中に配置された小さな口がとってもキュートな、「うさまる」金沢市の香林坊大和で「うさまる展」が始まっています。会場の入り口からタキシード姿のうさまるがお出迎えしてくれています。“うさまる”や“うさこ”の描きおろしやLINEスタンプ金沢での「うさまる展」は、