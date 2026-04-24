北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されたことに伴い、政府は対象の自治体と意見交換の会議を開きました。今月20日、三陸沖で起きた地震で青森県で最大震度5強を観測し、大規模地震が発生する可能性が相対的に高まっているとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されています。政府は対象地域の7道県、182の市町村と防災対応について意見交換し、自治体によるSNSでの情報発信や建物の点検などの防災対応が報告されまし