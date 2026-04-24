日本学生対校選手権（日本インカレ）の女子１万メートルは２４日、神奈川・平塚市レモンガススタジアム平塚で行われ、大東大のサラ・ワンジル（４年）が３１分２３秒６９の大会新記録で２年連続３度目の優勝。３２分３１秒５６の２位に名城大ルーキーの木村真桜（まお）が続いた。初の１万メートルとなった木村だが「長い距離が好きなので、距離に対する不安はなかった」とスタート直後から飛び出し、サラに続く単独２位でレー