関西電力の歴代幹部らが小判などの金品を受け取っていた問題。裁判で元副社長は「返還しようとしたが拒絶された」と証言しました。 ■高浜町元助役から総額3億7000万円相当の金品を受け取り便宜図る まばゆく輝く金の小判に、ドル紙幣の札束。これらは全て関西電力の旧経営陣らが受け取った金品の数々です。関電では歴代の幹部ら83人が1980年代以降、福井県高浜町の森山栄治元助役（故人）から総額3億7000万円相当の金品を受