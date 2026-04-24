クレジットカードを1人で複数枚持つことは、もはや一般的なスタイルです。一方で、カードの不正利用の被害額も年々増加していて、2025年は約510億円余りに達しています。中でも、ここ数年で特に増加している手口で被害に遭ったという女性に話を聞くことができました。熊本県に住むカードが不正利用された人：金庫に置いてあったクレジットカードから勝手に引き落とされていたことがあった。金庫にしまい使っていなかったカードで起