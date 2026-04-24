シーズンは残り5試合。優勝争いは2チームが勝ち点70で並び、得失点差まで同じという歴史的なデッドヒートの様相を見せている。これまで首位を守り続けていたアーセナルは、19日に行われた第33節で2位のマンチェスター・シティと対戦。試合は2ー1でシティが勝利を収め、両者の勝ち点差は「3」に縮まると、1試合消化が少なかったシティは22日に降格圏のバーンリー相手に危なげなく勝利を収め、勝ち点70で両チームが並ぶことに。