【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの辻希美が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「盛り付けのセンス抜群」飾り切り・星型ポテト…盛りだくさん弁当◆辻希美、バタバタしてる金曜日のお弁当披露辻は「金曜日〜 色々バタバタしてます そんな中… 今日のお弁当↓」と記し、長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。白ごはんに、ソースがか