韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「결명자차（キョルミョンジャチャ）」の意味知ってる？「결명자차（キョルミョンジャチャ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、あるお茶の種類のことを指していますよ。「결명자차（キョルミョンジャチャ）」はどういう意味なのでし