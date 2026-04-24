大人気作品『カラオケ行こ！』の続編『ファミレス行こ。』完結記念！ 作者・和山やま先生のロングインタビューをananのweb限定でお送りします。2019年8月に「コミティア」で発表した『夢中さ、きみに。』は即日完売。再版されたものの長らく入手困難になっていた同作品集を加筆修正し、描き下ろしなども加えて単行本化されたのが2020年のこと。同書が話題となり、一気にマンガ界のスターダムに駆け上がった和山やまさん。以来、マ