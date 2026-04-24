今年の母の日は、心に残る特別なギフトを選びませんか？ムーミンと文明堂がコラボした「母の日カステラ」が登場。愛らしいデザインと職人の技が詰まった上品な味わいで、感謝の気持ちをやさしく伝えてくれる一品です♡2026年限定の特別なスイーツをチェックしてみてください。 特撰カステラで贈る上質時間 ムーミン 母の日特撰五三カステラ1B号 価格：4,968円（税込） 卵黄と卵白の比率を5対3