中東情勢を受け原油の輸送に影響が出る中、赤沢経済産業相は、国民への石油製品などの節約要請について、「現時点で規制的手法は考えていない」と話しました。赤沢大臣は閣議後の会見で、備蓄放出などを通じて日本全体として原油や石油関連製品については必要な量は確保されているとして、「現時点で規制的手法は考えていない」と述べ、法的な強制力が伴う手法を実施する考えは無いとの認識を示しました。また、「日本国民は真面目