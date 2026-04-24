人気アニメ『ポケットモンスター』の新章「ワンダーボヤージュ」が5月22日より放送されることを記念して、新キャラクター情報＆OPとED主題歌の情報が解禁された。【画像】怪しい少女！『ポケモン』新章に登場する新キャラ設定画新キャラクター名は「ナヴィ」。ナヴィはミアレシティで暮らす少女で、飛行船に乗ってきたメタモンと出会い…！？ナヴィとメタモンがリコとロイたちの新たな冒険にどのように関わってくるのか？期待