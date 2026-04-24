市販薬と成分や効果が似ている「ＯＴＣ類似薬」を処方された患者に追加負担を求めることを柱とする健康保険法などの改正案は２４日、衆院厚生労働委員会で与党と、中道改革連合など野党の賛成多数で可決された。来週中にも衆院本会議を通過し、今国会で成立する公算が大きい。改正案では、ＯＴＣ類似薬を処方された場合、薬剤価格の４分の１が公的医療保険の適用から外れ、元々の１〜３割の自己負担に上乗せされる。風邪薬など