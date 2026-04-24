「ファーム西地区、広島１１−５ソフトバンク」（２４日、由宇球場）広島の島内颯太郎投手がファーム再調整となって以降、初めて２軍戦に登板した。１回２安打１失点で走者を背負ってからの投球に課題が出たが、「少しずつ前進はしてるかなっていう感じ」と前を向いた。１１−４の九回に登板。テンポ良く２死としたが、打ち取ったあたりが三塁ベースにあたるアンラッキーな内野安打で出塁を許すと、秋広に死球を献上。さらに