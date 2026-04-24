24年9月に終了したTBS系クイズ番組「東大王」にレギュラー出演し、東大医学部を卒業した河野ゆかりさん（25）が24日までにXを更新。現在通っているスイスのジュネーブ大学大学院での出来事についてつづった。河野さんは23日の投稿で「大学の図書館、よくホームレスの方が椅子で寝てるんだけど」と書き出し、「昨日私の隣に座った方のイビキが大きかったから、『ちょっとイビキの音量下げてもらうことできますか』って声かけた笑