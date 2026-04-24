乃木坂46の五百城茉央（いおき・まお）さんが、「週刊少年チャンピオン」21+22号（4月23日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場しました。【写真】カットソー越しバストトップ現役アイドル最強ボディの20歳、「これまで以上に大胆で攻めた」2nd写真集同誌では前号に続き、「2号連続乃木坂46祭り」を開催。第2弾の21＋22号では、最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」でフロントを務める五百城さんが週チャンに再登