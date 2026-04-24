お金があってもなくても、老後のことを考えると「大丈夫なのだろうか」と胸の奥にモヤモヤを感じる。こうした思いを抱えている人は結構多いのではないでしょうか。収入や資産という“数字の安心”だけでは埋められない「心の不安」は、老後生活を目前にした時期に、じわじわと顔を出してきます。今回は、「お金があってもなくても不安を感じるのはなぜ？」という問いを通して、その根っこにあるものと、安心を手に入れるためのヒン