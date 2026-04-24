北京市の人気観光地の頤和園の東堤付近で22日午前9時過ぎ、観光していた高齢者が突然倒れ、意識を失う事態が生じた。その場に居合わせた観光客がすぐさま心肺蘇生法を施し、その後、駆け付けた頤和園の職員が迅速に救急車を呼び、搬送先の病院で優先的に緊急手術が実施されるという命を救うためのバトンがつながれ、高齢者は一命をとりとめた。北京日報が伝えた。高齢者が倒れて意識を失った際、その場に居合わせた外国人と中国人