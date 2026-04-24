数年前、SNSで知り合った相手から数学の質問を受けたことをきっかけに、チャット越しで勉強を教えるようになったという男性。学校に通えなかった相手の学び直しを数年にわたって支え、夜間中学、さらに夜間高校の卒業まで見届けた後、バレンタインデーにチョコレートが届いたというエピソードがXで注目を集めています。投稿したのは、小説「とある傭兵の勘違い伝承譚。」を連載中の間野ハルヒコさん（@MANOHIKO）です。【写真】SNS