現地時間4月24日に明らかにされたところによると、ノルウェー政府は子供のSNS利用を禁止し、利用者の年齢を16歳以上に制限することになりました。関連法案は年内に審議され、ノルウェー議会の承認を得られれば、来年にも施行される可能性があるとのことです。（提供/CGTN Japanese）