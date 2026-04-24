単発で働く、いわゆる「スポットワーク」。この仕組みを活用して、介護分野の人手不足の解消を目指す現場を取材しました。 【写真を見る】“スポットワーク”で介護の人材不足解消へ 新しい顔ぶれに入居者も会話弾む ｢子育てなどで働いていない有資格者たちが働きやすく｣ 4月24日、愛知県の小牧市が東京に本社を置く企業「カイテク」との連携協定を結びました。カイテクが手がける介護分野などで資格を持っている人