EVを「街のエネルギーの一部」に変えるエネマネシステム2025年9月にオフィシャルローンチした実証都市「Toyota Woven City（トヨタ ウーブン シティ）」において、産業を超えた連携による価値の創出＝「カケザン」を加速させる施設、「Woven City Inventor Garage（インベンターガレージ）」が稼働を開始しました。これに伴い、4月20日から24日の5日間にわたり、完全招待制イベント「KAKEZAN 2026」が開催され、デンソーを含む