Mrs. GREEN APPLEが4月20日発売のファッション誌『ハーパーズ バザー』6月号の表紙を飾っている。メンバーの若井滉斗が撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【写真】若井滉斗、カメラを前に口元をぬぐう男らしいカットも） 若井はレザージャケットに、スカーフをあわせた全身ブラックコーデを披露。カメラにアンニュイな表情を向けたショットのほか、