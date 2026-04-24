揚げサンド専門店「Age．3（アゲサン）」は、5月1日（金）から、揚げサンドが“パフェ化”した新作「メロンパフェ揚げサンド」を、国内全店舗で発売する。【写真】見た目も華やか！新感覚スイーツ「揚げサンド」のラインナップ■五感で楽しむ新スイーツ今回登場する「メロンパフェ揚げサンド」は、揚揚げたてのサンドとパフェ体験を融合させた新商品。香ばしく揚げたパンに、みずみずしいフレッシュメロンを贅沢に重ねた一