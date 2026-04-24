片品村と栃木県日光市を結ぶ、国道１２０号金精道路の冬期閉鎖が終わり２４日、４カ月ぶりに開通しました。 片品村の金精道路・菅沼ゲートで開かれた開通式には、地元の観光協会や商工会の会員など約３０人が出席し、通行車両の交通安全を祈願しました。 式では梅澤村長が、「いよいよグリーンシーズンが始まる。事故が無い快適な交通を願います」とあいさつしました。 そして出席者がテープカット