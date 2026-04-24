きょう午前、山形県最上町の道路で、高所作業車のバケットに乗車し、枝の伐採作業をしていた５５歳の男性が、およそ６メートル下の地面に転落し、大けがをしました。 警察によりますと、きょう午前１０時ごろ、最上町黒澤の県道で高所作業車のバケットに乗車し、のこぎりで枝の伐採作業をしていた５５歳の男性が、およそ６メートル下の地面に転落しました。 近くで作業をしていた同僚が発見し１１９番通報したという