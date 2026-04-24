水戸ホーリーホックはJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節でFC東京と敵地で対戦。劣勢の展開を耐え抜き、ワンチャンスをものにして先制に成功した。立ち上がりから主導権を握ったのはFC東京。水戸は自陣に押し込まれる時間が続き、幾度か好機を作られる苦しい展開となる。それでも集中した守備でゴールを割らせず、粘り強く耐え続けた。すると均衡を破ったのは水戸だった。17分、右サイドのロングスローから、こ