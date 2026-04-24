垂水市の道の駅がリニューアルし、24日セレモニーが行われました。リニューアルオープンしたのは、垂水市の「道の駅たるみず湯っ足り館」です。（垂水市・尾脇雅弥市長）「これから道の駅が5年、10年、20年とさらに勢いを増して発展することを心から祈念申し上げる」「道の駅たるみず湯っ足り館」は、2005年にオープンし、地元の新鮮な野菜や特産品などを販売。県の内外から多くの人が訪れて