甘いもの好き、必見です。22日、鹿児島市にシナモンロールの専門店がオープンしました。開店から3時間ほどで売り切れるほどの人気ぶり。24日も多くの人が列を作っていました。鹿児島市上荒田町に22日、オープンしたのはシナモンロール専門店「Bake A Holic」です。午前10時のオープン前から多くの人が列を作っていました。「Bake A Holic」は、全国に30店舗以上展開するドーナツ店「ブ