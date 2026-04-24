高校スポーツの祭典、インターハイへの出場をかけた県予選が、来月から始まります。神村学園や鹿児島城西など、全国屈指の強豪校が、しのぎを削る男子サッカーは24日、抽選で組み合わせが決まりました。全国高校総体、男子サッカー県予選の組み合わせ抽選会が24日、鹿児島市で行われました。同じ地区のチーム同士が、初戦で対戦しないよう配慮しながら決められました。今大会は64校58チー