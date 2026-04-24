4月23日、リニューアルオープンした大和ミュージアム。造船技術の歴史、そして戦争がもたらした悲劇を伝えます。今回、新たに展示されたものの中には、乗組員の遺書があります。遺族の思いを取材しました。23日、リニューアルオープンした大和ミュージアム。県内外から約3700人が訪れました。より充実した実物展示が、当時の最先端技術を紹介し、戦艦大和の乗組員が家族に宛てた遺書は、