もうすぐ「母の日」。兵庫県淡路市ではカーネーションの出荷が最盛期を迎えています。 約30万本のカーネーションを栽培しているという兵庫県淡路市の園芸農家。 母の日を前に、一週間で約1万本以上のカーネーションが出荷されていきます。 背丈ほどに伸びた花の中でも、3分咲きほどになったものを丁寧に切り取り、余分な葉や小さな蕾を取り除きます。 今年は例年よりも気温が高