ホルムズ海峡で緊張が続く中、世界の船員労組などでつくるITF＝国際運輸労連は22日、FNNの取材に応じ、海峡周辺で足止めされている船員の厳しい状況を明らかにした。中には、発砲などといった軍事行動への不安に日常的にさらされ、PTSD＝心的外傷後ストレス障害の症状が出た人もいるという。帰国後にPTSDもITFによると、ホルムズ海峡周辺では、約600隻、2万人の船員が足止めされている。これまでに、約1900人の船員から相談が寄せ