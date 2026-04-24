東京都内の今年1月から3月までの特殊詐欺による被害額はおよそ155億3000万円と、去年より36％増えていることなどから、警視庁が都内各地で注意を呼びかけました。3時のヒロインかなでさん「詐欺には、気をつけろー！！」きょう、芸人の「3時のヒロイン」かなでさんやコロッケさんらが都内で一日署長を務め、特殊詐欺の被害防止を訴えました。今年1月から3月までの被害額はおよそ155億3000万円と、史上最悪のペースで被害が拡大。