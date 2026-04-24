辺野古沖で船が転覆し女子高校生ら2人が死亡した事故を受け、文部科学省は24日、京都市の学校法人を現地調査しました。■学校法人に現地調査2人の命が失われた転覆事故から1か月あまり。24日午後、「同志社国際高校」を運営する学校法人「同志社」に文部科学省が調査に入りました。先月16日、沖縄・名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆した事故では、同志社国際高校の生徒18人と乗員ら合わせて21人が海へ投げ出されました。船長の金井