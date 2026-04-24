首相官邸政府は24日、国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に向けた有識者会議の初会合を27日に首相官邸で開催すると発表した。高市早苗首相や4閣僚らも出席する。政権が推進する経済安保に加え、防衛費増額や財源の在り方などが議題となる見通し。月1回程度で開催し、秋までの提言取りまとめを目指す。木原稔官房長官は24日の記者会見で「防衛力の抜本的強化のみならず、海上保安能力や研究開発など政府横断的な取り組み