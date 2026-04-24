【ソウル共同】韓国のソウル南部地検は24日、人気グループBTSを擁する大手芸能事務所「HYBE（ハイブ）」の創業者、房時赫氏に対する資本市場法違反（詐欺的不正取引）容疑について立証が不十分だとして、警察の逮捕状請求を差し戻し、補完捜査を求めた。警察は21日に逮捕状を請求していた。房氏は、ハイブの前身「ビッグヒットエンターテインメント」が上場を控えていた2019年、同社株を持つ投資家らに上場計画はないと偽り、