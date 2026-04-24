◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）この試合で球審を務めた敷田直人審判員が史上７７人目の通算２０００試合出場を達成した。敷田審判員は１９７１年生まれの５４歳。９６年に入局して３１年目のベテラン。初出場は２００１年５月２５日の横浜ヤクルト戦（横浜）の一塁塁審。日本シリーズ４度出場経験がある。この日は５回終了して場内でアナウンスされ花束贈呈されると大きな拍手に包まれ、代名詞の