◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）ヤクルト・赤羽由紘内野手が勝ち越しの１号２ランを放った。１―１の４回１死二塁、柳が投じた１２５キロの真ん中スライダーをフルスイング。打球は左翼席に飛び込んだ。１死一、二塁で迎えた２回の第１打席は遊ゴロ併殺打に打ち取られていたとあって「１打席目の得点圏で抑えられてしまったので何とかしてやり返そうと打席に入りました」と今季初アーチを喜