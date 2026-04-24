俳優の黒川想矢（１６）、市川團十郎（４８）の長女・堀越麗禾（１４）が２４日、都内で声優を務めたアニメ映画「ＡＲＣＯ／アルコ」（ウーゴ・ビアンヴニュ監督）の初日舞台あいさつを行った。女優のナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、気候変動により荒廃した２０７５年の地球を舞台にしたＳＦ冒険ファンタジー。２９３２年から来た主人公の少年・アルコの声を担当した黒川は「ロボットが人間を助けたり、人間がロボッ