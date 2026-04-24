お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介が２４日に自身のＳＮＳを更新。司会を務めたイベントのオフショットを披露した。２３日に行われた、よしもとライブ「倉たけしＶＳ御崎進休戦宣言〜契りの逆襲〜」で司会を務めた伊藤。「前回大喧嘩のまま終わった調印式から２年ぶりに倉たけしさん、御崎進さんの仲直りの調印式の司会をさせて頂きました。相変わらず脳みそが一休みも出来ないお仕事でした。頭がおかしい。頭がおかし