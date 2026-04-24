水迫畜産による牛肉の不適正表示問題。 24日、県と6つの市が合同で加工場に立ち入り調査しました。 立ち入り調査したのは県と不適正表示された品をふるさと納税返礼品として使っていた鹿児島市や指宿市など6つの市です。 水迫畜産が乳牛などを「黒毛和牛」と表示したり、県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」と表示したりしていました。数量は27トンで、農林水産省が是正を指示し水迫畜産は今月農水省に改善報告書を提出し