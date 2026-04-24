不適正表示を巡り塩田知事は24日の定例会見で、新たな事実が分かった場合、行政としてより厳しい措置をとる考えを示しました。 （塩田康一知事）「消費者の皆さんの信頼を損ねることで大変遺憾なこと。再発防止策がしっかり行われているかどうか、フォローアップの立ち入り調査は今後も行いたい」 水迫畜産は一連の法令違反について「認識不足だった」と説明していますが、塩田知事は原因を究明する中で新たな事実が分か