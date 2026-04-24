【南岸低気圧】日曜日 西から雨 九州南部地方にある「低気圧」は、26日（日）から27日（月）に、四国沖から東海地方の南を通るため、全国的に【雨】が降るでしょう。 雨シミュレーション25日（土）～29日（水祝） 26日（火）は九州から雨が降り出し、西日本は広く雨でしょう。 27日（水）には、関東地方にも雨の範囲が広がり、関東地方は朝から雨でしょう。この雨雲は、山林火災が続く東北地方にはかかることは