中東情勢の先行きが見通せない中、資源エネルギー庁は24日、志布志を含む全国各地の石油の国家備蓄を来月1日以降、追加で放出すると発表しました。 資源エネルギー庁によりますと、来月1日以降、石油の国家備蓄を放出するのは、全国10か所の備蓄基地です。県内では志布志国家石油備蓄基地が対象となっています。 放出量は全国であわせておよそ580万キロリットル・総額5400億円分で、国内需要のおよそ20日分に相当