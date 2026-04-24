中東情勢の影響が、鹿児島の特産品にも広がっています。指宿市の「かつお節」工場では、組合の半数以上がゴールデンウィーク明けに一時休業することを決めました。 中東情勢の影響が鹿児島の特産品にも 薩摩半島南端の指宿市山川。この港町の特産品が「かつお節」です。 （カネニニシ 西雄生社長）「（製造を）やっても損、やらなくても損」 およそ80年にわたり製造する「カネニニシ」です。例年は営業日として