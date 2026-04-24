春、ふきの季節ですね。この時期しか味わえない香り豊かなふきを、ていねいに下ごしらえして、上品な翡翠（ひすい）煮にして味わいませんか？塩をふり、ころがしながら板ずりをするときから、もうキッチンはふきの香りでいっぱいに。ゆでた後、しゅーっと筋と皮をむくその作業もまた、なんとも心地いいものです。しみじみとしたおかず作りが大のお得意な人気料理家・飛田和緒さんに教わりました。動画もいっしょに、ぜひご覧くだ