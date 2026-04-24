山田優 山田優が23日、都内で開催された映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアのアライバル・カーペットに登場した。「今となっては、ミランダの持つ孤独や覚悟といったものに共感できるようになった」と『プラダを着た悪魔』への思いを語った。【写真】山田優『プラダを着た悪魔』をイメージしたドレスで登場メリル・ストリープ、アン・ハサウェイが出演する映画『プラダを着た悪魔』 。2006年に公開され、