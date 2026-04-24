ユーロ圏１０年債利回り格差仏６６、伊８１ｂｐ前日並みの水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:03時点）（%） ドイツ3.033 フランス3.696（+66） イタリア3.841（+81） スペイン3.501（+47） オランダ3.17（+14） ギリシャ3.806（+77） ポルトガル3.454（+42） ベルギー3.612（+58） オーストリア3.314（+28） アイルランド