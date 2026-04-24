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欧州株銀行株が売られる、独コメルツは２％超の下げ 東京時間19:25現在 英ＦＴＳＥ100 10387.82（-69.19-0.66%） 独ＤＡＸ24059.93（-95.52-0.40%） 仏ＣＡＣ40 8137.32（-90.00-1.09%） スイスＳＭＩ 13135.58（-112.48-0.85%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 【銀行株】 東京時間19:25現在 ＨＳＢＣ 1321.20（-16.80-1.26%） バークレイズ420.25（-7.55-1.7